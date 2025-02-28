Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangında hasar gören Akça Camii’ndeki onarım çalışmalarını kısa sürede yerine getirip caminin yeniden cemaatle buluşmasını sağladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangında hasar gören İzmit Karabaş Mahallesi’ndeki Akça Camii’nin Ramazan ayı boyunca ibadete açık olması için onarım ve yenileme çalışmalarını çok kısa sürede tamamladı.

Kocaeli’nde ibadet mekânlarına gerek yapım aşamasında gerekse yapıldıktan sonra temizlik, sosyal donatı ve peyzaj gibi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, çıkan yangında hasar gören Akça Camii’nin yeniden cemaatle buluşması için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Başkan Tahir Büyükakın’ın yangında hasar gören Akça Camii’nin onarılması talimatının ardından harekete geçen Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü.

HASAR GÖREN MALZEMELER KALDIRILDI

Yangın nedeniyle hasar gören malzemeleri ve molozları kaldıran ekipler, çini ve fayans işlerinin temizlik çalışmasını yaptı. Halıların yıkanması, boya ve genel temizliğinin tamamlanmasının ardından cami yeniden ibadete açıldı. Cemaat, 28 Şubat Cuma günü (bugün) camide Cuma namazında saf tutarak ibadetlerini yerine getirdi. Hasar gören ve Büyükşehir tarafından hızlıca müdahale edilen cami, Ramazan ayında ibadete açık olacak. Bu akşam ilk teravih namazı cemaatle kılınacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİLER

Caminin dış cephesinde ve giriş kısmında çalışmalar devam ederken, camii imamı ve cemaat Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkürlerini iletti. Bilindiği gibi Akça Camii’nde 26 Şubat Çarşamba günü sabah namazı sonrası çıkan yangın, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüş, ardından temizlik ve onarım çalışmalarına başlanmıştı.