Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Mimarlar Odası Konya Şubesi’nin desteğiyle düzenlenen “Konya Çini Sempozyumu” Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Mimarlar Odası Konya Şubesi iş birliğiyle “Konya Çini Sempozyumu” düzenleniyor.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen sempozyum öncesinde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Selçuk’tan Çiniler Sergisi” açıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan, Konya’ya özgü bir iş yapmayı düşündüklerini belirterek, “Bu sene ilk olarak, ‘Konya Çini Sempozyumunu’ olarak planladık. Sağ olsun bu konuda bize en büyük desteği Konya Büyükşehir Belediyemiz verdi” diye konuştu.

“KONYA ANADOLU’NUN DOLUNAYI”

Konya’nın tarihteki önemine vurgu yapan Türkan, “Selçuklu darülmülkü olan Konya’da ilk akla çini geliyor. Bildiğiniz gibi neoilitik dönemden itibaren ilk kentleşmenin olduğu yer burası. Dünyada ilk ticaretin yapıldığı yer. Dünyada yine ilk tarımın yapıldığı yerlerden bir tanesi. Bu topraklar o kadar özel ki konumu itibariyle. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Bereketli hilal Mezopotamya’yı temsil ediyorsa, Konya da Anadolu’nun dolunayı” ifadelerini kullandı.

“KONYA BİR ÇİNİ ÜRETİM MERKEZİ”

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Ahmet Övet, Konya’yı başkent yapan Selçuklu iradesinin kentleşme geleneğinde önemli yer tutan dini ve kamusal yapılarda göze çarpan çininin sadece yapı süsleme sanatı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Selçuklu mimari mirasından günümüze ulaşan ve ulaşmayan eserlere, çalışmalara baktığımızda Konya’nın aynı zamanda bir çini üretim merkezi olduğunu görmekteyiz. Konya güzel sanatlar fakültelerinde, belediye kurslarıyla çini eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Fakat bunların yapısal ölçeğe taşınması ancak ihtisaslaşmış ve endüstrisinin yeniden kurulmasıyla mümkün olabilir. Konya akademik ve teknik anlamda bu potansiyele sahip bir şehirdir. Hem kültürel mirasımızın layıkıyla korunmasında hem de geleneksel süsleme sanatlarımızın modern mimaride anlamlı şekilde kullanılmasına hizmet edecek böyle bir amaç için Mimarlar Odası olarak görev almaktan çekinmeyeceğimizi ifade etmek isterim.”

“SEMPOZYUMUN BİLİM DÜNYASINA FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Konya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Coşkun Bilgili, böyle bir programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bundan sonraki süreçlerde hem akademik hem atölye hem de uygulamasıyla beraber Çini Sempozyumu’nun bütün yönleriyle şehre, ülkeye ve bilim dünyasına faydalı olacağını katkılar sunacağını düşünüyorum. Bütün paydaşlarımızın verdiği katkı ve desteklerle beraber böyle bir koordinasyon olmasının çok faydalı, yerinde olacağı bizleri de çok mutlu etti” dedi.

“SELÇUKLU DÖNEMİ ÇİNİLERİ TEKNİK VE ESTETİK AÇIDAN TÜRK ÇİNİ SANATININ GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serhan Gedük ise, Selçuklu darülmülkü Konya’da çini sanatının tarihinin, üretiminin, tasarımının, teknoloji ve bilimsel yönleriyle ele alınması bakımından Çini Sempozyumu’nun çok önemli bir sempozyum olduğunu söyledi.

Çini sanatının korunmasının, özgün restorasyonlarla gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Gedük, “Selçuklu Dönemi çinileri teknik ve estetik açıdan Türk çini sanatının gelişiminde önemli bir yere sahip. Konya bu mimarisi açısından ve mimarisini yansıtan en önemli unsurlardan bir tanesinin çini olduğunu düşünüyorum. Bu sempozyumun kültürel politikamızla akademik dünyamıza ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Birçok ilimizde tematik sergiler düzenlenmekte. Konya’mızda da bu anlamda Büyükşehir Belediyemizin desteği, kurumlarımızın ciddi destekleriyle sergiler gerçekleştiriliyor. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

3 GÜN SÜRECEK SEMPOZYUMDA AKADEMİSYENLER ÇEŞİTLİ KONU BAŞLIKLARINDA ÇİNİ SANATINI KONUŞACAK

Sempozyumun ilk gün oturumlarında; Prof. Dr. Lale Avşar: “Anadolu’da Çini ve Seramik Sanatı Araştırmaları ve Problemleri”, Prof. Dr. Nurşen Özkul Fındık: “Selçuklu Çağı Seramik Fırınları ve Üretimleri”, Doç. Dr. Muharrem Çeken: “Selçuklu Dönemi Saray Çinileri”, Prof. Dr. Selçuk Mülayim: “Konya Karatay’ın Düğümleri, Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu: “Akşehir Yapılarında Yer Alan Çini Süslemeler”, Mehmet Ali Çelebi: “Konya’da Son Yıllarda Yapılan Arkeolojik Kazılarda Ortaya Çıkarılan Çinilerin Değerlendirilmesi”, Dr. Yaşar Erdemir: “Sahip Ata Külliyesi Çinileri”, Prof. Dr. Tolga Bozkurt: “Konya Beyhekim Mescidi Mihrabı-Avrupa’ya Götürülüşü ve Rekonstrüksiyon Öyküsü”, Doç. Dr. Nevin Ayduslu da “Selçuklu Dönemi Konya Yapılarında Çini Mozaik” konularında konuşmalar yaptı.

Sempozyumun ikinci gün oturumlarında ise; Prof. Dr. Alptekin Yavaş: “Selçuklu Çinilerindeki Figür Dünyasının Anlamı”, Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şimşir: “Eşrefoğlu Camii Çinileri”, Prof. Dr. Nakış Karamağralı: “Konya-Selçuklu Yapılarında Görülen Çini Süslemenin Kompozisyon, Üretim ve Patronaj Açısından Değerlendirilmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Serap Ekizler Sönmez: “Beyşehir Eşrefoğlu Camii Mihrabındaki Küpoktahedron Üzerindeki Desen ve Tasarımcısının Manipülasyonu”, Dr. Öğr. Üyesi Çetin Öztürk: “Selçuklu Çinilerinin Arkeometrik İncelemesi ve Karakterizasyonu”, “Kubbe-i Hadra Çinilerinin Geleneksel Yöntemler ile Üretimi”, Dr. Kazım Küçükköroğlu: “Konya Alâeddin Cami ve Sultanlar Türbesi Çini Onarımları”, Doç. Dr. Alper Altın: “Konya Yapılarında Çini Restorasyon Sorunları”, Dr. Songül Sözel-Abdullah Emre Sözel: “Karatay Medresesi Avlu, Duvarlarında Bulunan Nişlerin Çini Tezyinatının Restitüsyon Denemesi”Doç. Dr. Muhammet ARSLAN: “Konya’daki Selçuklu Mescitlerinde Çini Süsleme”, Ali Akyıldız: “Sırçalı Medrese’nin Çini Süslemesi”, Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül Özdemir: “Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Konya Yapılarında Çini Süsleme Örnekleri”, Doç. Dr. Ahmet Yavuzyılmaz: “Konya Müzelerinde Bulunan Selçuklu Dönemi Yapılarına Ait Çiniler”, Nurşen Kahriman- Mustafa Burak Ermiş: “Yurtiçi Müzelerinde Bulunan Konya Çinileri”, Sultan Akdoğan-Ali Şahin Esen: “Yurtdışına Kaçırılan Konya Çinileri” konularını anlatacak.

Sempozyum 17 Mayıs Cumartesi günü Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi’ne düzenlenecek teknik gezi ile sona erecek.