Sivas Belediyesi tarafından geri dönüşüm faaliyetlerini daha düzenli ve denetimli bir şekilde yürütmek amacıyla hazırlanan “Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı 2. birleşiminde kabul etti.

SİVAS (İGFA) - Sivas'ta Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un yönetimindeki toplantıda oy birliği ile kabul edilen yeni yönetmelik, Belediye sınırları içerisindeki geri dönüştürülebilir atıkların (plastik, kâğıt, metal vb.) toplanması, bu faaliyet için gerekli izinlerin verilmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde iptaline ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Belediye tarafından yapılacak duyurunun ardından, Sivas merkezde en az 1 yıldır ikamet eden, 18 yaş üstü, T.C. vatandaşı olan bireyler, gerekli belgelerle birlikte İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne gerekli belgelerle başvuruda bulunabilecek.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Belgeleri eksiksiz olan başvuru sahipleri, Müdürlüğün belirlediği Değerlendirme Kontrol Formu çerçevesinde ön değerlendirmeye alınacak. Uygun bulunan başvurular, asayiş yönünden değerlendirilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına gönderilecek.

Güvenlik onayı alınan başvuru sahiplerine, Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden kayıt yapılarak, ‘Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı’ düzenlenecek.

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Atık toplayıcıları kendilerine tanımlanan görev alanı dışına çıkamayacak ve günlük topladıkları atıkları aynı gün içerisinde teslim etmekle yükümlü olacak. Ayrıca; atıkların depolanması, kart sahiplerinin başka bir işte çalışmaları veya SGK kaydının bulunması da yasaklı durumlar arasında yer alıyor.

Kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Yapılan bu düzenlemeyle hem atık yönetiminin daha sistematik hale getirilmesi, hem de atık toplayıcılarının hak ve sorumluluklarının belirginleştirilerek çevre temizliği ve geri dönüşüm bilincinin artırılması hedefliyor.