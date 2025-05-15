Milli Eğitim Bakanlığı'nca ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.ANKARA (İGFA) - MEB yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları için konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verdi.

Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacağı öğrenildi.

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.