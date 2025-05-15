Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” programında yaptığı konuşmada, “Milletimizi on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hâkimdir” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” programına katılarak bir konuşma yaptı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1923008150833160352

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Milletimizi on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Kardeşlerim, kimsenin kaygısı, endişesi olmasın. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hâkimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir. Biz 22 yıldır neredeysek bugün de oradayız, aynı yerdeyiz. Üstelik bugün, Allah'a hamdolsun, her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak'ta ne de Suriye'de, sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak“ ifadelerini kullandı.