Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Merkezleri ve Lokomotif Çocuk Köyü’nde düzenlediği tatbikatlarla kadınlar ve çocuklara afet anında yapılması gerekenleri uygulamalı öğretiyor.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çekerek, kadınları ve çocukları deprem güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Anne Şehir Merkezleri ve Lokomotif Çocuk Köyü’nde kadınlar ve çocuklara yönelik “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim ve tatbikat programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Anne Şehir Merkezleri ve Lokomotif Çocuk Köyü’nde kadınlar ve çocuklara yönelik “Çök-Kapan-Tutun” uygulaması gerçekleştirildi.

Lokomotif Çocuk Köyü’nde 3-6 yaş arası çocuklara yönelik interaktif deprem eğitimleri düzenlendi. Minik katılımcılar, deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenerek, “Çök-Kapan-Tutun” hareketini uygulamalı olarak deneyimledi. Ayrıca güvenli alanlara ulaşım, tahliye planı ve kriz anında sakin kalma yöntemleri de anlatıldı.

Anne Şehir Merkezleri’nde verilen eğitimlerde; deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği, aile bireylerinin güvenliğini nasıl sağlayacakları ve acil durumlarda kimlerin aranması gerektiği detaylı şekilde anlatıldı.

DEPREM ÇANTASI ÖZEL ÇOCUKLARLA HAZIRLANDI

Manolya Anne Şehir Merkezi’nde özel çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte, deprem bilgilendirme eğitiminin ardından çocuklarla birlikte bir deprem çantası hazırlandı. Çantaya; su, yiyecek, düdük, el feneri, yedek kıyafet ve ilk yardım malzemeleri gibi temel ihtiyaçlar konuldu. Bu uygulama sayesinde çocuklar, afet durumlarında nasıl hazırlıklı olunması gerektiğini öğrenerek farkındalık kazandı.