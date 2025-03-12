Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokakta kalan ve barınma ihtiyacı duyan vatandaşlara sunduğu hizmetlerle topluma değer katıyor. İzmit Doğu Kışla Gündüz Bakımevi, barınma istemeyen ancak temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir destek sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Kışla Gündüz Bakımevi, barınma ihtiyacı duyan dezavantajlı vatandaşlara sıcak yemek ve kişisel bakım gibi birçok destek sunuyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren İzmit Doğu Kışla Gündüz Bakımevi, dezavantajlı vatandaşlara çok yönlü hizmet sunuyor. Bu özel merkez, sadece barınma veya yemek hizmeti sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bireylerin tüm sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı destek sunuyor. Bu kapsamda çamaşır yıkama, sakal ve saç tıraşı, banyo hizmeti gibi öz bakım ihtiyaçları burada karşılıyor. Ayrıca engelli bireyler için özel olarak fiziksel bakım ve yardım sağlanarak, onların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar en aza indirilmeye çalışılıyor.

SOSYAL ENTEGRASYON VE PSİKOLOJİK DESTEK

Gündüz Bakımevi sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda dezavantajlı vatandaşların sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak için büyük bir çaba gösteriyor. Yılda birkaç kez yapılan giyim yardımları ve psikolojik destek hizmetleriyle vatandaşların hem duygusal hem de fiziksel ihtiyaçları bir arada karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu kapsamlı hizmetler, vatandaşların yaşam standartlarını artırmayı ve onlara daha insanca bir yaşam sunmayı amaçlıyor.

"HEDEFİMİZ, İNSANA DEĞER KATMAK"

Doğu Kışla Gündüz Bakımevi’nin sorumlusu Hakan Kılıç, vatandaşların barınma merkezinde kalmak istemeyen ancak sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kişiler olduğunu belirterek, "Bakımevimizde öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra çay, sosyal aktiviteler ve kişisel bakım hizmetleri de sunuyoruz. Burada vatandaşlarımıza sadece fiziksel değil, psikolojik destek de sağlıyoruz. Sabah 09.00’dan akşam 18.00’e kadar açık olan merkezimizde, vatandaşlarımız sıcak çayını içebilir, televizyon izleyebilir, kitap okuyabilir veya langırt oynayabilir. Hedefimiz insana değer katmak” diye konuştu.