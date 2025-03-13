Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç bakım ve onarımlarını hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirerek önemli tasarruf sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araçlarının bakımını kendi atölyelerinde uzman ekiplerle hızlı ve düşük maliyetle yaparak büyük tasarruf sağlıyor. Yedek parça stoğu ve deneyimli kadro sayesinde araçlar, dışarıdaki işlemlerden çok daha ekonomik ve hızlı bir şekilde hizmete alınıyor.

DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK VERİMLİLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarında hız ve verimliliği ön planda tutarak şehre önemli katkılarda bulunuyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Makine İkmal Şube Müdürlüğü, şehri daha yaşanabilir kılmak adına bakım ve onarım alanında önemli bir görev üstleniyor. Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde faaliyet gösteren Makine İkmal Müdürlüğü, 37 personeliyle Büyükşehir Belediyesi'nin araç parkında bulunan, Yol ve Bakım Dairesi bünyesindeki 92 iş makinesi ve 164 aracın bakımını yaparak, hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunuyor.

YERİNDE, HIZLI BAKIM VE ONARIM

Makine İkmal Şube Müdürlüğü; motor, elektrik, kaporta-boya, hafif ve ağır şase, lastikhane gibi ihtiyaç duyulan tüm ekipmanlarla donatılmış bölümlerle bakım-onarım hizmeti veriyor. Bu sayede her türlü arıza kısa süre içinde ve düşük maliyetle çözülebiliyor. Müdürlük ayrıca motor, şanzıman ve yürüyüş sistemindeki arızaları da hızlı bir şekilde onarıyor. Yedek parça stoğunda ise 2 binin üzerinde parça bulunuyor ve tüm işlemler bulut tabanlı bir programla maliyet odaklı olarak takip ediliyor.

256 ARACA 28 USTA BAKIYOR

Makine İkmal Müdürü Cemil Gürgen, bu süreçte yürütülen bakım ve onarım hizmetlerini paylaştı. Araçların bakımını yaparken sağladıkları tasarrufları ve hızlı müdahale edebilme yeteneklerini vurgulayan Gürgen, “Atölyelerimiz sayesinde daire başkanlığımız makine parkında bulunan 256 aracın bakım ve onarımını yürütmekteyiz. Bakım ve onarımları alanında uzman 28 ustalarımızla yapıyoruz. Bu sayede araçlarımız en kısa sürede hizmete giriyor, işler aksamıyor” dedi.

“ARIZALARA KISA SÜREDE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”

Birçok uzmanlık alanda bakım yaptıklarını ifade eden Gürgen, “Kendi atölyelerimizde motor, elektrik, kaporta-boya, hafif ve ağır şase, lastikhane gibi birçok uzmanlık alanında bakım yapıyoruz. Arızaları gerekli yedek parçalara hemen ulaşarak en kısa sürede çözüyoruz. Kendi yedek parça stoğumuzda 2 binin üzerinde parça mevcut. Bu sayede dışarıda yapılacak işlemlerden çok daha kısa sürede ve ekonomik şekilde bakım ve onarım yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYORUZ” Müdürlüklerinin belediyeye büyük bir tasarruf sağladığını belirten Gürgen, "Bakım ve onarım işlemleri, bulut tabanlı sistem üzerinden takip edilerek şeffaf bir şekilde yönetiliyor. Böylece, belediyemiz için maliyetleri kontrol altında tutuyoruz. Dışarıda yapılacak işlemlerle karşılaştırıldığında çok daha düşük maliyetlerle araçlarımızı onarıyoruz” dedi.

SEYYAR TAMİR ARAÇLARI İLE MÜDAHALE

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun kar yağışında 12 ilçede 1.750 km yolda, 7/24 yürüttüğü karla mücadele çalışmalarında da Makine İkmal personeli gece ve gündüz iki vardiye olarak sahada çalışan ekiplere destek verdi. Sahada arızalanan kar küreme araçlarına tam donanımlı seyyar tamir araçları ile anında müdahale edilerek karla mücadele çalışmaları başarılı bir şekilde yürütüldü.