Kocaeli İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve LGS’ye hazırlanan gençleri desteklemek adına hayata geçirdiği Ali& Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi, 8 Şubat Cumartesi günü açılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, eğitime bir yatırım daha yapıyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve LGS’ye hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ali& Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi, 8 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te kapılarını açıyor. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da katılacak.

120 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ MODERN AKADEMİ

İkinci eğitim yuvası Ali& Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi eğitim vizyonuna yeni bir halka ekliyor. Akademi toplamda 120 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bina 1 asma kat ve 3 ana kattan oluşuyor. Her katta bir sınıf yer alırken, sınıflar 35 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Asma kattaki sınıf ise 15 kişilik kontenjanıyla dikkat çekiyor.

MODERN ALTYAPI VE YENİLİKÇİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

Yeni akademi binasında öğrencilere sadece ders destekleri değil, rehberlik hizmetleri ve sınav koçluğu da sunulacak. Bunun yanı sıra öğrencilerin sosyalleşip becerilerini geliştirebilecekleri etkinlikler ve atölyeler de programda yer alacak.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabul sınavıyla kayıt süreci başlatılan akademiye yoğun bir talep oldu. Sınavlar sadece öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı değil, aynı zamanda eğitimde eşit fırsatlar yaratmayı da amaçlıyor. Bu önemli açılışla birlikte İzmit Belediyesi, şehrin eğitim altyapısına yeni bir soluk getirmeye ve öğrencilerin geleceğine yatırım yapmaya devam edecek.