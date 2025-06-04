Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki tüm şehitlik ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürüterek, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapmalarını sağlayacak.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIRLANIYOR Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki mezarlık ve şehitliklerde bayram öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sıklaştırdı. Bayram süresince vatandaşların rahatlıkla kabir ziyaretlerini yapabilmesi için seferber olan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Bağçeşme, Namazgâh Şehitliği, Tavşantepe, Asri ve Kent Mezarlığı’nda yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını gerçekleştiriyor.

YOLLAR ONARILDI, DUVARLAR BOYANDI

Mezarlıklara giden yolları onaran, kaldırım ve duvarları boyayan ekipler, mezarlıklarda büyüyen otları da biçerek çevre temizliği yaptı. Mezarlıklar, görsel açıdan daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturularak, vatandaşların mezar ziyaretlerini daha rahat ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerine imkân sağlandı.

ŞEHİTLİKLER TERTEMİZ, RENGARENK

Büyükşehir Belediyesi, şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, kabirlerinin düzenli olarak bakımını yapmak ve vatandaşların bu mekânlarda daha huzurlu bir şekilde dua etmelerini sağlamak amacıyla Bağçeşme Namazgâh Şehitliği’nde de kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması yaptı. Şehitlerimizin mezarlarında eskiyen ve yıpranan bayrakları değiştiren ekipler, kabirleri de mevsimlik rengârenk çiçeklerle donattı. Büyükşehir’in hassasiyetle yürüttüğü çalışmalar, şehitlerimizin hatırasına olan vefanın bir göstergesi olarak büyük takdir topladı.

ARİFE GÜNÜ ÇİÇEK DAĞITILACAK Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arife günü vatandaşlara yönelik bir dizi özel hizmet de sunacak. Mezarlıklarda sevdiklerinin kabirlerine çiçek bırakmak veya dikmek isteyenler için çiçek dağıtımı yapılacak. Ayrıca ziyaretçilere Yasin-i Şerif cüzü hediye edilecek. Gün boyunca ise belirli saatlerde canlı Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.