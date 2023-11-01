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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Hasan Doğan Spor tesisi yanına yeni bir gençlik merkezi inşa ediyorKOCAELİ (İGFA) - ‘Spor Kenti Kocaeli’ sloganıyla şehre yeni spor tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun her alanına desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yeşilova Mahallesinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nun merhum başkanı Hasan Doğan’ın isminin verildiği spor tesisinin yanına yeni gençlik merkezi inşa ediliyor.

Yeşilova’da bulunan spor tesisine ait olan mevcut yapı yıkılarak yerine 3,5 katlı gençlik merkezi yapılıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin planladığı Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde hummalı bir çalışma devam ediyor. 2,5 kat şeklinde planlanan yapının birinci kat yapı imalatı sürüyor. İkinci katta ise tabliye kalıp, demir donatı montajı devam ediyor.

Gençlik merkezi tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilecek. Yapının zemin katında idari ofis, 8 adet kulüp odası, 4 adet soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş, tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası, yıkama-kurutma odası yer alıyor.

Binanın birinci katında fitness salonu, soyunma odası, duş + tuvalet, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit + abdesthane, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı alanı ve ofis, çatı katında ise kütüphane, depo, ofis yer alıyor.