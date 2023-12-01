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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesindeki personele “Etkili İletişim ve Beden Dili” konulu hizmet içi eğitim semineri verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesindeki personele “Etkili İletişim ve Beden Dili” konulu hizmet içi eğitimi verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen seminere Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nde antrenör olarak görev yapan personel katıldı. Seminerde katılımcılara özellikle iş yaşamında etkili iletişim teknikleri, etkili ve güzel konuşma, dinleme, empati, beden dili kullanımı ve iletişim becerilerine yönelik eğitimler aktarıldı.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitimde konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, belediye personellerinin vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla “Etkili İletişim ve Beden Dili” seminerinin düzenlendiğini ifade etti. Bu tür eğitimlerin faydasından bahseden ve eğitime katılan tüm personele teşekkür eden Bayram, eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini kaydetti.

Eğitmen Azer Erdem’in interaktif yöntemlerle gerçekleştirdiği eğitimde, “Karşındakini etkin ve ilgili dinlemek”, “Empati kurabilmek”, “Önyargısız olmak”, “Eleştirilere açık olmak”, “Beden diline hâkim olup daha iyi iletişim kurmak”, “Sesin etkin kullanılması”, “Yüz ve göz hareketleri,” “Hitap, ses düzey, tonlama, vurgu” gibi konular ele alındı.