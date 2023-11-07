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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez Mevlana Caddesi prestij caddeye dönüşüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesine bir prestij cadde daha kazandırılıyor. Körfez Mevlana Caddesinde mineral tretuvar yaya kaldırım ve elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları yapılıyor.

Elektrik hatlarının yer altına alınacağı Mevlana Caddesi dekoratif aydınlatma direkleriyle donatılacak. 1 kilometre uzunluktaki caddenin asfaltı da yenilenecek. Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi Derince Yenikent Mahallesi ile Körfez Çamlıtepe Mahallerine ulaşımın sağlandığı son derece işlek bir lokasyonda bulunuyor. Mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez ilçenin prestij caddelerinden biri haline gelecek Mevlana Caddesinde üstyapı çalışmaları sürdürülüyor.

ALİHOCALAR KÖY YOLU ASFALTLANDI

Körfez ilçenin merkezinde olduğu gibi köy yollarında da Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları yapılıyor. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği 1 kilometre uzunluktaki Alihocalar köy yolu da asfaltlanarak yenilendi.