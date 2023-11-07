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Kocaeli Çevre Master Planı çalışmaları kapsamında Çevre Şehircilik Politika Kurulu toplantısı gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) öncülüğünde hayata geçilmesi hedeflenen “Kocaeli Çevre Master Planı” çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Proje kapsamındaki tüm paydaşların temsilcileri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun katıldığı ŞURA bünyesindeki Çevre Şehircilik Politika Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Çevre Master Planının şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürülerek uygulanacağını ifade etti.

ŞURA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK POLİTİKA KURULU

Antikkapı’da gerçekleşen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun yanı sıra Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, KOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Çetin Doğruparmak, GTÜ Öğretim Üyesi Tayfun Salihoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Öztürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Koç, ARUP Şehir Enerji Sistemleri Küresel Lideri Stephen Cook ile MARKA, Kent Konseyi ve Kocaeli Sanayi Odası’ndan temsilcileri, paydaş kurumlardan yönetici ve uzmanlar katıldı.

“KENT İÇİN ÖNCELİKLER BELİRLENMELİ”

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, “Öncelikle merkezi yönetimin politikalarına bakılarak yapacağımız master plan, bu politikalarla uyumlu olarak düzenlenmelidir. İkincisi yapacağımız Çevre Master Planında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ölçeğinde, görev ve yetki alanındaki konuların neler olacağı, ilçe belediyelerinin görev ve yetki çerçevesinde neler olacağı belirlenmeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görev ve yetki alanları iyi tespit edilerek plan çerçevesinin doğru şekilde oluşturulması gerekmektedir. Üçüncü konu; bu master planda belirlenen projelerin bütçesel anlamda çok iyi tespitlerinin yapılmasıdır, altından kalkılamaz bütçelerle projeler üretilirse o projelerin uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu kent için öncelikler belirlenip, en önce halledilmesi gereken konular belirlenip ona göre ne gibi eylem planları yapılacak, onların tespit edilmesi gerekir” dedi.

Kocaeli Çevre Master Planı kapsamında yapılan çalıştaylarda belirlenen hedeflerin ve sürecin, daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi için ARUP firması ile anlaşma sağlanmıştı. Kamu kurum/kuruluşlarından, belediye bünyesindeki şirketlerden ve iştiraklerden çevre hususunda veri ve bilgi talebi gerçekleştirildi. Bu kurumlarla koordinasyon toplantıları yapılarak, “Kocaeli Çevre Master Planı” çalışması sürdürülüyor. ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi bünyesindeki Çevre Şehircilik Politika Kurulu toplantısında ise politika kurul üyelerine, “Kocaeli Çevre Master Planı” kapsamında ARUP Şehir Enerji Sistemleri Küresel Lideri ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yeşil Şehirler Direktörü Stephen Cook tarafından yol haritası ve bugüne kadar yapılanlarla ilgili sunum yapıldı. Daha sonra kurul üyeleri Kocaeli Çevre Master Planı hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

HEDEFLER BELİRLENDİ

ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde çevre adına tüm paydaşların katıldığı Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı, 02 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş, ardından Kocaeli Çevre Şurası Sonuç Raporu tamamlanmıştı. Çalıştay sonuç raporu doğrultusunda; “Kocaeli Çevre Master Planı” hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Planda; Arazi Kullanımı, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem, Hava Kalitesi, Su ve Atık Su, Toprak, Yeşil Alanlar, İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum, Katı Atık konularının, Binalar, Enerji, Endüstri ve Ulaşım sektöründeki mevcut durumu, geçmiş deneyimleri, gelecek planlamaları ve iyi uygulamaları yönünden irdelenmesi hedefleniyor.