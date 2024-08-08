Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Başkan Arıcı'dan Kaymakam Taşkın'a Hayırlı Olsun Ziyareti Başkan Arıcı'dan Kaymakam Taşkın'a Hayırlı Olsun Ziyareti

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Yaz Konserleri" etkinlikleri kapsamında Koçarlı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Koçarlı Belediyesi iş birliği ile muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

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Seslendirilen unutulmaz eserlere yüzlerce Koçarlılı vatandaş da eşlik etti.  Düzenlenen konserde vatandaşlar gece boyunca eğlenirken, gecede Türk Sanat Müziği’nden pop müziğe kadar geniş bir repertuar seslendirildi. Vatandaşlar, ‘Yaz Konserleri’ etkinlikleri kapsamında günün stresini müzikle attı, sevilen şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

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Konser, halkın yoğun ilgisi ve katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, kültürel ve sanatsal etkinliklerin toplumun kaynaşması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Konsere katılan vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Arıcı bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

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Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER