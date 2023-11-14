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İçişleri Bakanlığı'nın NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi'nin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde yaklaşık 52 kilogram kokain ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın kısa bir süre önce başlattığı NARKOGÜÇ operasyonları bu kez limanlara yansıdı.

İskenderun Körfezi'nin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadesinin alındığı öğrenildi.

Haberi ve operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1724297872714137929

"Limanlarımız yakın takibimizde" diyen Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık Açıklarında Demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendiğini kaydetti.

Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram Kokain ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.