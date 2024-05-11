Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) üretilen ürünler Anneler Günü dolayısıyla KOMEK Pazarı’nda satışa sunuldu.KONYA (İGFA) - “Anneler Günü’nde KOMEK ile Girişimci Annelerimizi Destekliyoruz” sloganıyla KOMEK kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru sayısız ürün Meram Melikşah Pazar Alanı’nda düzenlenen etkinlikle görücüye çıktı. Anneler Günü’nde kadınların ekonomisine destek olunması için düzenlenen etkinlik kapsamında fotoğraf, şiir ve resim yarışmaları ile müzik dinletileri de yapıldı.

Konyalılardan ilgi gören programa katılan KOMEK kursiyerleri, Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik ve kendilerine sunulan imkanlar için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.