Kentsel dönüşüm için çok önemli bir adım olan KONUT A.Ş’nin150 konutu için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Sakaryalı vatandaşlar yüzde 25 peşin, 120 ay vade ve peşin ödemede indirim fırsatıyla 2+1 ve 3+1 konutların sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm için Sakarya'da çok önemli bir adım attı. Güvenli, güçlü ve depreme dayanıklı yerleşim alanları oluşturmak için KONUT A.Ş'yi kuran Büyükşehir, ilk projesinde 150 vatandaş ev sahibi olmanın heyecanını yaşattı.

Korucuk bölgesinde başlanan ilk projede yer alan 2+1 ve 3+1 konutlar için Sakarya'da kısa sürede 1000'in üzerinde başvuru yapıldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapan kuraya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

150 ADET KONUT İÇİN KURA

Programda AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkan Vekili Merve Kalender, Berberler Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu ile Büyükşehir Bürokratları yer aldı. Sakarya 5. Noterliği'nin yaptığı kura çekimiyle estetik, kullanışlı ve depreme dayanıklı olan 75 adet 2+1 ve 75 adet 3+1 konutun sahipleri belirlendi. Ayrıca her konut grubu için 50'şer adet olmak üzere toplam 100 adet yedek isim çekildi.

Programda konuşan Başkan Yüce, "15 Kasım'dan 22 Aralık tarihine kadar devam eden başvuru sürecinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz konut projemizin 150 konutu için ortalama binin üzerinde başvuru aldık. Bu süreçte, siz değerli hemşerilerimizden gelen yoğun ilgi ve güven bizi gururlandırdı. 99 depreminin bize verdiği ders, 6 Şubat depremiyle tazelendi. Artık güvenli yapı konusunda verecek bir adım dahi imtiyazımız kalmamıştır. Bu vesileyle Sakarya'mızın deprem riskiyle karşı karşıya olduğu gerçeği, bizi daha dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etme konusunda bilinçli hale getirdi."

12 BLOKTA YÜKSELECEK

Proje hakkında diğer detaylardan bahseden Yüce, proje kapsamında 12 blokta yükselecek olan konutların 23 bin metrekarelik geniş bir alana yayılacağını kaydetti.

Kura çekiminde söz alan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ise, "Belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak özellikle Sakarya'nın son 5 senesinde gece-gündüz demeden, arı gibi çalışan Ekrem Yüce başkanımız belediyecilik konusunda örnektir. Başkanımızın yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Hak sahibi olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.