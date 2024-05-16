Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-47" operasyonlarında, bir organize suç örgütü çökertildi, aralarında elebaşlarının da olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşları İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun da bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1790966773174464656

Şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda organize suç örgütü üyelerinin, medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştaki vatandaşların kimliklerini kullanarak usulsüz rapor çıkardıkları, hakkında rapor çıkarılan şahıslara boş kağıtlar imzalatarak bu kağıtları sahte reçete düzenlemekte kullandıkları, reçete düzenlemekte kullanılan boş kağıtların bitmesi durumunda ise hasta veya hasta yakınlarının imzalarını taklit ederek sahte reçete düzenledikleri ve usulsüz düzenlenen reçetelere ait faturaları ve hak sahipleri adına noterde düzenlenmiş sahte vekaletnameleri kullanıp, PTT şubelerinden tahsil ederek haksız kazanç elde ettiklerinin belirlendiğini bildirdi.