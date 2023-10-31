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Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde kültür turları kapsamında basın mensuplarını Bursa’ya götürdü.KONYA (İGFA) -Selçuklu Belediyesi’nin Osmanlı medeniyetinin doğup filizlendiği tarihi mekanlar olan Bilecik ve Bursa’ya düzenlediği tarih ve kültür turları yoğun ilgi ile devam ediyor. “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” sloganıyla Bursa’ya düzenlenen kültür turunun 29.’su Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan’ın yanı sıra yerel ve ulusal medya temsilcileri ile Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri de Başkan Pekyatırmacı'nın rehberliğinde Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olmanın yanı sıra marka değerini artırmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Selçuklu Belediyesi olarak kültür turları kapsamında Söğüt- Bilecik turlarımız devam ediyordu ve bu sene altıncısı düzenliyoruz. Altıncı turumuzla birlikte 7 binin üzerinde hemşehrimizi Bilecik Söğüt'e, Ertuğrul Gazi'nin türbesine Osmanlının ilk temellerinin atıldığı bölgeye götürme imkanımız oldu. Bu sene de kültür turları kapsamında Bursa'ya Osmanlı’nın kadim başkentine turlarımızı başlatmış olduk. Selçuklu'nun Torunları Osmanlının İzinde mottosuyla bu programımızı düzenliyoruz. Program kapsamında sabah erken saatte hemşerilerimizi hızlı tren garından alıyoruz ve hızlı trenle Bozüyük’e kadar geliyoruz. Bozüyük’ten de otobüslerle Bursa'ya intikal ediyoruz. Osmanlının kadim başşehri Bursa'da bizim tarihi anlamda görmemiz gereken pek çok kültürel zenginliğimiz var. Eserlerimiz var. Osmanlı padişahlarının burada mezarları var, türbeler var bunlarla ilgili bir güne sığdırabildiğimiz kadarıyla yoğun bir program yapıyoruz. Bursa'da Cumalıkızık, Panorama Fetih Müzesi, Yeşil Külliye, Emir Sultan Camii ve Türbesi, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Tophane, Ulu Camii, Bedesten Kapalı Çarşısı ve Kozahan gibi önemli tarihi ve kültürel mekanları Selçuklu'daki vatandaşlarımızla birlikte yerinde görüyoruz" diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, tarih ve kültür turlarımıza gençlerimize de dahil edeceklerini kaydetti.