Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, play-off’ta rakiplerine karşı mücadele verecek. Normal sezonu sekizinci sırada bitiren sarı-siyahlıların ilk rakibi Köyceğiz Belediyespor oldu.

KONYA (İGFA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi 2023-2024 sezonunda Konya’yı temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off heyecanı yaşıyor.

Altyapı kategorilerinden bu yana her sezon bir üst lige yükselme başarısı göstererek Konya’nın ismini başarılı şekilde duyuran Büyükşehir, Süper Lig’de 20 maçlık lig maratonu sonunda sekizinci sırada yer aldı.

Sarı-siyahlılar, 12 puan toplamayı başararak, play-off karşılaşmalarına çıkmaya hak kazandı.

RAKİP KÖYCEĞİZ BELEDİYESPOR

Sezonu beş ile sekizinci sıra arasında bitiren takımlar sıralama etabında kozlarını paylaşacak. Ligi sekizinci sırada bitiren Konya Büyükşehir Belediyespor, sıralama etabının ilk turunda Muğla temsilcisi Köyceğiz Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Turun ilk maçı 29 Nisan Pazartesi günü, ikinci maç ise 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Köyceğiz Spor Salonu’nda oynanacak her iki mücadele saat 17.00’da başlayacak.

Eşleşmede 2 maç sonunda ihtiyaç duyulması halinde üçüncü maç 4 Mayıs Cumartesi günü Konya’da yapılacak.