Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, play-in maçında Harem Spor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede rakibini 95-84 mağlup eden sarı-siyahlılar, adını play-off’a yazdırmayı başardı.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol 1. Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off heyecanı başladı. Sezonu 9. sırada bitiren Konya Büyükşehir Belediyespor, play-in maçında İstanbul takımı olan Harem Spor ile karşı karşıya geldi.

Beylikdüzü Spor Salonu’nda oynanan zorlu mücadelede rakibini 95-84 mağlup eden sarı-siyahlılar, adını play-off’a yazdırmayı başardı. Bu galibiyetle ligde 8. sıraya yükselen Konya temsilcisi, çeyrek finalde İLAB Basketbol ile eşleşti. Play-off çeyrek final serisinin ilk maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Serinin ikinci karşılaşması ise 1 Mayıs Perşembe günü 18.30'da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda, taraftarının önünde oynanacak.