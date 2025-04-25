Konya'da Meram Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Serhat Güler’in iş birliğiyle Pirebi Mahallesi’ne 8 hekimlik Meryem Güler Aile Sağlığı Merkezi kazandırılıyor. Protokol, Meram’a yeni bir sağlık yatırımı müjdesi verdi.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Serhat Güler, Pirebi Mahallesi’nde inşa edilecek 8 hekimlik Meryem Güler Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzaladı. Meram Belediyesi’nin arsa tahsis ettiği merkez, bölgedeki sağlık hizmetlerini güçlendirecek.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, törende yaptığı konuşmada, sağlık yatırımlarında öncü olduklarını vurguladı. “Hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz. Hayırsever Serhat Güler ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle bu modern merkezi Meram’a kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yerel yönetimler ve hayırseverlerle iş birliğinin önemine dikkat çekti. “Meram Belediyesi’nin desteği ve Serhat Güler’in katkısıyla inşa edilecek bu merkez, halkımıza şifa dağıtacak. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

ayırsever Serhat Güler, annesi Meryem Güler’in adını taşıyacak merkezin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti. “Sağlığa katkı sunan bu hayırlı işe vesile olmaktan mutluyum. Meram’a şifa getirmesini diliyorum” dedi.

Protokol, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Serhat Güler tarafından imzalandı. Merkezin vatandaşlara daha erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunacağı kaydedildi.