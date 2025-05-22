Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı öncesi boş kadroları duyurmaması nedeniyle çalışanların tepkili olduğunu belirtti. Bakanlığa şeffaflık çağrısı yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 29 Haziran 2025’te yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı öncesi ülke genelindeki boş kadroları açıklamamasını eleştirdi.

Şube Başkanı Çeker, durumun çalışanlarda mutsuzluk ve tepki oluşturduğunu söyledi. Sınav başvurularının başladığını ancak hangi illerde ve kuruluşlarda kadro açıldığının belirtilmediğini vurgulayan Çeker, “Personeller, eş ve çocuk durumları nedeniyle yaşadıkları il dışında tercih yapmak istemiyor. Boş kontenjanların il ve kuruluş bazında açıklanmaması şeffaf değil. Bu durum, çalışanların plan yapmasını zorlaştırıyor ve zaman ile ekonomik kayıplara yol açabilir” diye konuştu.

Bu arada Türk Sağlık-Sen, 21 Mayıs 2025’te Bakanlığa yazdığı 320 sayılı yazıyla, hangi ilde, kuruluşta ve unvanda kadro açılacağının şeffaf şekilde açıklanmasını talep ettiklerini anımsatan Şube Başkanı Ömer Çeker, “Bakanlık, çalışanı mutsuz eden bu yanlıştan dönmeli. Sendika olarak konunun takipçisiyiz” dedi.