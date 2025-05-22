Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, Bursa’nın raylı sistem yatırımlarında geri kaldığını belirterek soru önergesi verdi. Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı’nın tamamlanma tarihi ve Uludağ Üniversitesi-Görükle hattı için destek soruldu.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bursa’nın şehir içi raylı sistem yatırımlarında yeterince desteklenmediğini ifade ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı soru önergesi sundu.

TÜİK verilerine göre, 3,2 milyon nüfusuyla Türkiye’nin dördüncü büyük ili olan Bursa’nın GSYH’ye yüzde 4,5 katkı sağladığını vurgulayan Atmaca, kentin ulaşım altyapısının bu büyüklüğe yetersiz kaldığını belirtti.

RAYLI SİSTEMDE BURSA’YA AYRIMCILIK İDDİASI

Atmaca, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Kayseri gibi illerin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) aracılığıyla merkezi bütçeden raylı sistem desteği aldığını, ancak Bursa’nın bu desteklerden yeterince faydalanamadığını eleştirdi. Mevcut altyapının trafik yoğunluğu, zaman kaybı ve ekonomik verimsizliğe yol açtığını ifade etti.

Atmaca’nın önergesinde Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

2020-2025 yıllarında AYGM’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep ve Eskişehir’deki raylı sistem yatırımları ne kadar? İllere göre dağılım nedir?

Bursa’daki Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ne zaman tamamlanacak?

Bursa’nın raylı sistem yatırımlarında geri kalmasının nedeni nedir?

Uludağ Üniversitesi-Görükle hattı gibi yerel yönetim projeleri için Bakanlık desteği veya değerlendirme süreci var mı?

"BURSA ÜVEY EVLAT MI?"

Öte uyandan Milletvekili Atmaca, sosyal medya hesabından da Bakan Uraloğlu’nu etiketleyerek, “Bursa sanayi, ihracat ve nüfusta önde, ama ulaşımda neden geri? Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi hattı neden bitmedi? Bursa üvey evlat mı?” diye sordu.