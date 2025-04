Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ile birlikte Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.KONYA(İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hastanelerde tedavi gören vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Meram Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ile birlikte Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları da ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Altay, “Hastanelerde tedavi gören kıymetli hemşehrilerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tedavi süreci devam eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Dualarımız her daim kendileriyle. Aynı zamanda fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her zaman yanındayız, onların sağlığı ve huzuru bizim için her şeyden önce gelir” diye konuştu.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirten hasta ve hasta yakınları da Başkan Altay’a ziyaretleri için teşekkür etti.