Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Yeni Kamyon Garajı için hak sahipleri çekilen kura sonucu belirlendi.KONYA (İGFA) - Konya şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltacak ve taşıma sektöründeki faaliyetlerin daha verimli yürümesini sağlayacak Yeni Kamyon Garajı için, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası tarafından süreci takip edilen hak sahiplerinin yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekim törenine katılan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Ahmet Şen, Yeni Kamyon Garajının hayırlı olmasını dileyerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Kura çekimine katılan Kamyon Garajı esnafı da mevcut Kamyon Garajı’nın artık yetersiz kaldığını ve Konya’nın yeni bir Kamyon Garajı’na ihtiyacı olduğunu ifade ederek, projenin hayata geçmesini sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve KONESOB’a teşekkür ettiler.

KAMYON GARAJI ESNAFLARI İÇİN HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Yeni Kamyon Garajı, Aksaray Yolu civarına 400 bin metrekarelik bir alana inşa ediliyor. Yeni Kamyon Garajı Projesi içerisinde Kamyon Garajı esnaflarına yönelik toplam 202 adet dükkan yer alıyor. Ayrıca diğer ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik dükkanlar ile cami ve şadırvan bulunuyor.