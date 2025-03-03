Konya'da Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin meslek seçimine katkı sunmak ve kariyer planlamalarına rehberlik etmek amacıyla “Kariyer Günleri” programı düzenledi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, eğitim ve kariyer konularında gençlere her zaman destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin meslek seçimlerine ışık tutmak ve kariyer planlamalarına rehberlik etmek amacıyla “Kariyer Günleri” etkinlikleri düzenledi. Program kapsamında, farklı meslek gruplarından profesyoneller ve akademisyenler gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

GENÇLER MESLEKİ DENEYİMLERDEN FAYDALANIYOR

Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Kariyer Günleri” programı bu yıl; Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Süleyman Şah Anadolu Lisesi, Çatalhöyük Anadolu Lisesi, Celaleddin Karatay Tarım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Dr. Ali Rıza Bahadır Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Durduran, Doktor Mehmet Avcı, Avukat Abdurrahman Oğur, Veteriner Ufuk Ertürk ve Avukat Ömer Faruk Demir öğrencilere mesleklerinin avantajlarını ve zorluklarını aktarırken, gençlere iş hayatında başarılı olmanın püf noktalarını anlattı.

GENÇLER MERAK ETTİKLERİ SORULARA YANIT BULDU

Etkinlikler kapsamında, gençlerin merak ettikleri meslekler hakkında detaylı bilgi edinmeleri, kariyer hedeflerini netleştirmeleri ve iş dünyasının beklentilerini öğrenmeleri sağlandı. Uzmanların paylaştığı pratik bilgiler ve tavsiyeler, gençlerin mesleki hayata hazırlanmalarına önemli bir katkı sağlarken, katılımcılar, sektör temsilcileriyle birebir iletişim kurarak merak ettikleri sorulara doğrudan yanıt buldu.

BABAÇÇU: DOĞRU KARİYER PLANLAMASI ÖNEMLİ

Kariyer Günleri etkinlikleri hakkında konuşan Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, gençlerin doğru kariyer planlaması yapabilmesi için bu tür programların önemine vurgu yaptı.

Ahmet Babuççu, “Gençlerimizin kariyer yolculuklarında bilinçli adımlar atmaları, meslekleri yakından tanımaları ve ilham almaları için Kariyer Günleri programını düzenliyoruz. Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi olarak onların yanında olmaktan ve bu etkinlikleri gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Babuççu, gençlerin farklı meslek gruplarıyla tanışmalarının, iş hayatına dair farkındalık kazanmalarının ve doğru yönlendirme ile kariyerlerini şekillendirmelerinin önemine değinerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.