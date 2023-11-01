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Konya Genç İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) Başkanı Gülvezir Korkmaz, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Konya firmalarını tebrik etti.KONYA (İGFA) - KONYAGİAD Başkanı Gülvezir Korkmaz, şehrin sanayileşmesinde önemli rol oynayan firmaların Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

"Bu başarı, Konya'mızın güçlü sanayi altyapısının bir göstergesidir" diyen Başkan Korkmaz, "Şehrimizde faaliyet gösteren firmalarımız, ürettikleri katma değerle ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren firmalarımız, Konya'mızın sanayileşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu firmalarımız, üretim, istihdam ve ihracat alanındaki başarılarıyla şehrimizin ekonomik gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır.İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 18 Konya firması, ilimizin bu alandaki başarısını bir kez daha gösterdi. Bu firmalarımızın başarısı, Konya'nın genç iş insanlarını da motive ediyor. Bizler de genç iş insanları olarak, Konya'mızı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.