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Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Ankara’da düzenlenen Spor Toto Süper Lig ve Ümitler Mix 1. Lig 2. Etap müsabakalarında takım halinde şampiyonluk kazandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, başarılarıyla Konya’yı gururlandırmaya devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Spor Toto Judo Süper Lig ve Ümitler Mix 1.Lig 2. Etap Karşılaşmalarında 20 takım ve 240 sporcu mücadele verdi.

Konya’yı temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor organizasyona damgasını vurdu. Ümitler Mix 1.Lig’de yer alan sarı-siyahlılar, namağlup olarak birinci sırada yer alırken Süper Lig’de mücadele eden kadın takımı ise ikincilik elde etti. Kadın sporcular bu başarısıyla 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kupası’nda ülkemizi ve şehrimizi temsil etme hakkı elde etti.

Ekim ayında Konya’da gerçekleşen 1.Etap müsabakalarında 10’da 10 yapan Büyükşehir Belediyesporlu judocular, Ümitler Mix 1.Lig 2.Etap karşılaşmalarında da göz kamaştırdı.

9 karşılaşmaya çıkan Konya Büyükşehir Belediyespor, tüm maçlarını kazanarak toplamda 57 puana ulaştı ve sezonu birinci olarak tamamladı.