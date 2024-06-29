Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “2002'de 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken, hali hazırda 8 bin 547 koruyucu ailemizin yanında 10 bin 256 çocuğumuz himaye ediliyor” dedi.

ANKARA (İGFA) - 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, çocukların fiziksel, psikolojik açıdan sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve huzurlu ortamda büyüyebilmelerini sağlamak için Koruyucu Aile Sistemini etkin bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Koruyucu aile hizmet modeli ile Bakanlık tarafından belirlenen güvenli ve destekleyici bir aile ortamında çocukların gelişimine katkı sağlandığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Çocukların ailelerinin gözetiminde ve sosyal çevrelerinden kopmadan büyümelerini önemli buluyoruz. Çocuklarımıza yönelik politikalarımızda aile bütünlüğü, çocuklarımızın kendi sosyal çevrelerinde büyümelerini destekleyici hizmetleri önceliyoruz. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için aynı şartları oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Her bir koruyucu ailenin geleceğe kalacak bir hikaye yazdığına vurgu yapan Bakan Göktaş, “2002'de 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken, hali hazırda 8 bin 547 koruyucu ailemizin yanında 10 bin 256 çocuğumuz himaye ediliyor.” diye konuştu.

Vatandaşları koruyucu aile olmaya davet eden Bakan Göktaş şunları kaydetti:

“Her çocuk sevgi dolu bir yuvada yaşamayı hakediyor. Onların hayallerini, umutlarını yeşertmek ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak hepimizin görevi. Ben milletimizin bu duyarlılığı paylaştığına inanıyorum. Herkesi bir çocuğun hayatını tümden değiştirecek bir dokunuşla koruyucu aile olmaya davet ediyorum.”

DEVLET VE AİLELER EL ELE

Bakan Göktaş, çocukları yetiştirme sorumluluğunun devlet ile koruyucu aileler arasında paylaşıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Çocukların eğitim, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için koruyucu ailelerimize çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre aylık ortalama 8 bin 515 TL destek sağlıyoruz. Buna ek olarak koruyucu aile yanındaki çocuklardan bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav – kayıt ve servis ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderlerini Bakanlık olarak karşılıyoruz.”

GEÇİCİ KORUYUCU AİLE MODELİ 30 PİLOT İLDE UYGULANACAK

Koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısındaki artış ile birlikte koruyucu aile hizmetinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Bakan Göktaş, bu doğrultuda Türkiye’de Koruyucu Aile Hizmetinin Güçlendirilmesi Projesini geçtiğimiz yıl başlattıklarını belirtti.

Bakan Göktaş proje kapsamında, II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi ve Geçici Koruyucu Aile Çalıştayları gibi çeşitli temalarda toplantılar düzenlediklerini belirterek, “Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modelini devreye alarak bu yıl sonuna kadar 30 pilot ilde başlatmayı planlıyoruz. Koruyucu ailelerin tamamına Koruyucu Aile Akademisi uhdesinde eğitim vereceğiz. Buna ek olarak koruyucu aile birimlerinde yer alan görüşme alanlarının fiziki kapasitelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bakan Göktaş ayrıca Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli kapsamında korunma ihtiyacı içindeki çocuklara yönelik uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesi işlemlerini, kuruluş bakımına alınmadan ev ortamında gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ İLE FARKINDALIK ARTIRILIYOR

Koruyucu Aile Hizmet Modeli’nin yaygınlaştırılması için 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi”nin başladığını belirten Bakan Göktaş, bu projeyle farkındalığı ve gönüllülüğü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

KORUYUCU AİLE HİZMET MODELİ DÜNYAYA TANITILACAK

Koruyucu aile hizmet modelinin Azerbaycan'da da örnek alındığını ve ülkeye adapte edilmesi için teknik destekte bulunduklarını ifade eden Bakan Göktaş, aynı desteği Özbekistan'da da vereceklerini bildiren Bakan Göktaş, “Ayrıca Koruyucu Aile Hizmet Modelimizi tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bu yıl içer