Bursa’da KOSGEB ve BTSO iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, KOBİ’lere sağlanan 188 milyar TL’lik dev destek ve yeni dönüşüm programları tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğinde düzenlenen “KOBİ’ler için Destek ve Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı”nda, KOBİ’lerin ekonomik kalkınmadaki kritik rolü ve KOSGEB’in sunduğu destekler masaya yatırıldı. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, kurumun bugüne kadar 1 milyon 350 bin KOBİ’ye 188 milyar TL destek sağladığını duyurdu.

BTSO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, KOSGEB’in “KOBİ’ler için Destek ve Dönüşüm” programı kapsamında sunduğu fırsatlar detaylı şekilde ele alındı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, açılış konuşmasında KOBİ’lerin ekonomik büyüme ve istihdamdaki önemine vurgu yaptı. Burkay, “KOBİ’ler, OECD ülkelerinde şirketlerin yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 70’ini ve katma değerin yüzde 60’ını oluşturuyor. Bursa, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri konumunda” dedi. Burkay, KOBİ’lerin inovasyon, hızlı adaptasyon ve büyüme potansiyeliyle ekonominin can damarı olduğunu ifade ederek, BTSO’nun KOBİ’lerin güçlendirilmesi için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

KOSGEB’DEN 23 YILDA 184 MİLYAR TL DESTEK

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye’de 3,7 milyon KOBİ bulunduğunu ve kurumun 2024-2028 strateji planıyla KOBİ’leri küresel rekabete hazırlamayı hedeflediğini belirtti. İbrahimcioğlu, “Bugüne kadar 1 milyon 350 bin KOBİ’ye 188 milyar TL destek sağladık. Bunun 184 milyar TL’si son 23 yılda verildi. Özellikle kadın girişimcilerimize yönelik desteklerimizde yüzde 40’ın üzerinde bir pay ayırarak, bu alanda öncü bir rol üstleniyoruz” dedi.

YALIN, DİJİTAL VE KÜRESEL KOSGEB VİZYONU

KOSGEB’in yeni vizyonunu “yalın, erişilebilir, dijital ve küresel” olarak tanımlayan İbrahimcioğlu, destek programlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini vurguladı. “KOBİ’lerimize bir alışveriş sepeti sunuyoruz; ihtiyaçlarını kendileri belirlesin istiyoruz” diyen İbrahimcioğlu, girişimcilik, kapasite geliştirme, küresel rekabetçilik ve dijital dönüşüm destek programlarının detaylarını paylaştı. Ayrıca, KOSGEB’in sahada aktif bir rol üstlendiğini belirten İbrahimcioğlu, geçen yıl başlatılan yerinde ziyaretlerle 230 bin KOBİ’ye ulaştıklarını ifade etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, iş dünyasının dijitalleşme ve yapay zeka gibi alanlarda yaşadığı dönüşüm sürecinde KOBİ’lerin desteklenmesinin kritik olduğunu söyledi. BTSO Akademi projesi kapsamında, KOSGEB, Eximbank, TÜBİTAK ve İŞKUR gibi kurumların destekleri hakkında üyeleri bilgilendirdiklerini belirten Burkay, “KOBİ’lerimizin KOSGEB desteklerinden en üst düzeyde faydalanması önceliğimiz” dedi.

Bursa iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantı, KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu’nun detaylı sunumu ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. Etkinlik, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak ve dönüşüm süreçlerini hızlandırmak için önemli bir platform sundu.