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Kayseri Ticaret Odası (KTO), Antalya’da bu yıl 12’cisi gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te açtığı stant ile yine göz doldurdu. Kayseri’nin tescilli ürünleri arasında yer alan Pastırma, sucuk, mantı, katmer, yağlama ve tandır böreği başta olmak 28 coğrafi işaret almış ürünleri açılan stantla gelen ziyaretçilere tanıtıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle 2-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen YÖREX’te, KTO Kayseri’yi temsilen açtığı stantla yerini aldı.

500’den fazla katılımcıya ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve bölgelerinin coğrafi işaretli yöresel ürünleriyle bir araya geldiği fuarda KTO standında ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

“TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU VE ANTALYA PROTOKÜLÜ KTO STANDINI ZİYARET ETTİ”

Anadolu’nun değerlerini dünyaya pazarlamayı amaçlayan Yöresel Ürünleri Fuarı’nın (YÖREX) açılışını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KTO Standını ziyaret etti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu ve KTO Personelinin hazır bulunduğu fuarda Antalya protokolü ile standı gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, pastırma, sucuk, mantı, yağlama, tandır böreği, sucuk içi ve çemenin tadına baktı. Fuara gelenlerin en çok ziyaret ettiği stantların başında Kayseri yer aldı.

YÖREX Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan KTO Başkanı Gülsoy, “Dünyada coğrafi işaretli ürünler pazarı gelişerek artmakta. Son 15 yılda ülkemizde coğrafi işaret sayısı 109’dan 1487’e ulaştı, 627 üründe başvuru aşamasında bulunuyor. TOBB’un desteğiyle AB’de tescilli ürün sayısı 14’e çıktı. 7 üründe askıda, yani tescil için gün sayıyor. 39 ürün ise başvuru, yani inceleme aşamasında. Ülkemizdeki 1481 coğrafi işaretli tescilli ürünlerinin pazar payının 2 milyar avro olduğu belirtilmektedir. AB’deki coğrafi işaretli ürünlerin ticari değeri ise 75 milyar Avro’dur. Türkiye'nin zengin coğrafi işaret portföyünün gastronomi turizmi ile birleştirildiği takdirde bu gelirin 25 milyar avroya kadar çıkabileceği değerlendirilmektedir. Tüm çabalarımız bu pastadan daha fazla pay almaktır. Bu kapsamda hem Coğrafi işaret algısının hem de bilinirliğinin artmasını sağlayan YÖREX Fuarı, şehrimiz ve ülkemiz adına oldukça önemlidir. YÖREX, yöresel ürünlerin getirildiği, gösterildiği fuar olmanın dışında kendini geliştiren bir fuar. Yerel ürünlerimizin tanıtımına olan bağımlılığımızı vurgulamak istiyoruz. Bizler, şehrimizin kadim geçmişini ve medeniyetler harmanını en iyi anlatan ve yaşatan yöresel ürünlerini bir araya getirdik. Bu ürünlerin tescille hakkının ve hukukunun korunmasını, ticarileşmesini, üretiminin artırılarak yayılmasını, meslek gerektirenlerin yeni nesiller için cazibe alanı oluşturmasını ve nihayet kültürel değerler olarak tanınmasını sağlayacak sürekli etkinlikler bütünü olarak görmekteyiz. YÖREX Fuarı, Türkiye'de yöresel ürünlerin korunması ve katma değerli ürüne dönüştürülmesi yolunda büyük katkı ortaya koymaktadır. Bizde Kayseri Ticaret Odası olarak geniş bir ekiple fuarda yerimizi alarak kadim şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerini sergiledik. Standımıza gelen misafirlerimize pastırma, sucuk, mantı, tandır böreği, kayseri yağlaması, sucuk içi, çemen ve nevzine ikramında bulunduk. Kayseri’nin diğer illerle göre marka bilinilirliği daha yüksek. “ dedi.

Kayseri Mantısı, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Pastırması, Kayseri Yağlaması, Kayseri Katmeri, Kayseri Tandır Böreği, Kayseri Kurşun Aşı, Kayseri Nevzinesi, Kayseri Yağ Mantısı, Kayseri Tepsi Mantısı Kayseri Fırın Ağzı Kebabı Kayseri Gül Baklavası ve Kayseri Çemeni’nin coğrafi işaret tescil sahibinin Kayseri Ticaret Odası olduğunu hatırlatan Başkan Gülsoy, Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli ürünleri hakkında da bilgiler verdi.

Gülsoy; "Kayseri mantısı, Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Katmer, Yağlama, Tandır Böreği, Kurşun Aşı, Nevzine, Yağ Mantısı, Tepsi Mantısı, Fırın Ağzı Kebabı, Gül Baklavası, Kayseri Çemeni, Akkışla Gilaburusu, Bünyan El Halısı, Bünyan Gilaburusu, Develi Cıvıklısı, Develi Gaceri, Erkilet Kedi Bacağı, Kayseri Cırgalan Biberi, Soğanlı Bez Bebekleri, Pınarbaşı Uzunyayla Peyniri, Talas Zincidere Kuru Kaymağı, Tomarza Kabak Çekirdeği, Yahyalı El Halısı, Yamula Patlıcanı, Özvatan Çiçek Balı, İncesu Karaevrek Üzümü olmak üzere Kayseri'nin şu an için 28 tane coğrafi işaret tescilli ürünü bulunmaktadır. Ülkemizde en çok yöresel ürün tesciline sahip şehirlerden biri olan Kayseri'nin bu sayıyı ileriki zamanlarda daha da artırarak diğer şehirlere örnek olacağına inanıyorum. Oda olarak yöresel ürünler ve coğrafi işaret tesciline büyük önem veriyoruz.

Coğrafi işaretli ürün sayımızı 13’e çıkardık. Bunların dışında Kayseri Sucuk İçi ve Kayseri Börek Aşı için de tescil başvurumuzu gerçekleştirdik. Coğrafi işaretin önemi noktasında üreticilerimizi bilgilendiriyoruz, bilinçlendirmek adına titizlikle çalışıyoruz. Önceliğimiz ilimizin tarım ve hayvansal ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda bilinir kılmaktır. Bu noktada coğrafi işaretin önemini düzenlediğimiz veya katıldığımız tüm organizasyonlarda anlatıyoruz. Aldığımız bu coğrafi işaret tescilleriyle kültürümüze ve yerelimize sahip çıkıyoruz. Üstelik dünya coğrafi işaretli ürünlerin tüketimi yönünde bir ivme kazanıyor. Bizlerde şehrimizin en fazla coğrafi işaret tescil sahibi kurum olarak Kayserimizin gastronomi turizminde en çok tercih edilen illerden birisi olmasını hedeflemekteyiz. “ diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu fuarda, KTO standının büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Standımızı Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Antalya protokolü ve Oda- Borsa Başkanlarını standımızda ağırladık. Antalya bulunan turizm otellerinin yerli ve yabancı satın alma heyetleri de standımıza büyük ilgi gösterdi. Ürünlerimiz her zaman ki gibi tam not aldı. Biz şehrimizin mutfağına daima güveniyoruz. Coğrafi işaretler zirvesinde olduğu gibi bu fuarda da tanıttığımız yöresel ürünlerimiz yüzümüzü ağarttı. Fuar oldukça verimli geçti. Antalya ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığımız fuarda Başta Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”

KTO Yönetim ve Meclis Divanının yanı sıra Meclis üyeleri de katılım sağladığı fuarın 3. Gününde Meclis üyelerine Oda Genel Sekreteri Mevlüt Çil tarafından Oryantasyon eğitimi ile Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv tarafından Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil eğitimi verildi. Fuar ve eğitim seminerlerinin oldukça verimli geçtiğini aktaran Meclis üyeleri, KTO yönetimine teşekkürlerini iletti.