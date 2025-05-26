Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki gönüllü üniversite öğrencilerinin kurduğu Kudüs Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Kudüs Okulu” etkinliği Mayıs ayında “Kudüs Okulu Çocuk Şenliği” olarak gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu tarafından “Kudüs Okulu Çocuk Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.

Kudüs Çalışma Grubu’nun “Kudüs Okulu” etkinliği Mayıs ayına özel çocuk şenliği olarak gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında 7-13 yaş aralığındaki çocuklar aileleriyle birlikte Filistin’le ilgili farkındalık geliştirebilecekleri etkinliklere katıldı.

Yaklaşık 150 çocuğun gruplara ayrıldığı ve her gruba bir liderin eşlik ettiği Çocuk Şenliği’nde 8 farklı atölye düzenlendi. Yüz Boyama etkinliğinde Filistin’i simgeleyen karpuz, limon, bayrak gibi semboller çocukların yüzüne çizildi. Boykot ürünlerinin tanıtıldığı parkur oyununda dev Mescid-i Aksa puzzle’ı yapıldı. Karpuz yelpaze yapımı, çemberlerle ekip oyunu, dudak okuma, pankart boyama ve Kudüs Çalışma Grubu’na ait “Telmih” oyunu da çocuklar keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

Hem eğlenceli hem de farkındalık yaratan bir atmosferin oluştuğu etkinlik özellikle Filistin'e destek mesajlarıyla dikkat çekerken şenlik, Filistin için yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.