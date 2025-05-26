Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şehir ve Kültür Akademisi” kapsamında öğretmenler, şehrin kuzeyinde doğa yürüyüşleri ve güneyinde ise tarihi mekân ziyaretleriyle Sakarya'nın kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını tanıtmak, geleceğe taşımak için çeşitli programlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda son olarak Büyükşehir Belediyesi, Öğretmen Akademileri’nin “Şehir ve Kültür Akademisi” dersine ev sahipliği yaptı.

DOĞAYLA BAŞLAYAN ROTA

Gezinin konuğu olan öğretmenlerin İl Ormanı Tabiat Parkı’nda başlayan yolculukları, Acarlar Longozu’nda yapılan yürüyüşle devam etti. Karasu Sahili ve Yeni Mahalle’de Karadeniz’in kıyısında kısa bir mola ile sona erdi.

TARİHİ DERİNLİK VE KÜLTÜREL MİRAS

Daha sonra ise şehrin güneyine bir ziyaret yapıldı. Program, Ali Fuad Cebesoy Müzesi ve Kabri’nin ziyaretiyle başladı. Ardından II. Bayezid Köprüsü'nde devam eden rota, Karaca Ahmet Sultan Türbesi ve Elvanbey Zaviyesi ziyaretleriyle sürdü. Günün son durağı olan Taraklı’da ise katılımcılar, tarihî sokakları gezerek kentin geleneksel mimarisi ve yaşam kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.