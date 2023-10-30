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Bursa'da İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Otobüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği şehir turu ile Cumhuriyetin 100. Yılı coşkusunu tüm ilçeye yaydı.BURSA (İGFA) - İnegöl’de Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. 29 Ekim günü, resmi törenlerin ardından İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Otobüsüyle cumhuriyet coşkusu ilçe genelinde yayıldı.

Kültür sanat otobüsü turu, 2 saat boyunca şehir merkezinde marşlar eşliğinde devam etti.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi önünden hareket eden araç, üzerinde elinde bayraklarla Türk askeri kostümlü görevlilerle ana arterlerde 2 saat boyunca dolaştı. Cumhuriyet marşlarıyla 29 Ekim coşkusunu tüm şehre yayan kültür sanat otobüsünü vatandaşlar da yollarda ve evlerinin cam ve balkonlarında alkışlarla, bayraklarla karşıladı. Mesudiye, Mahmudiye, Hamidiye, Kemalpaşa, Süleymaniye, Turgutalp, Osmaniye, Orhaniye, Sinanbey, Cuma, Yenice ve Burhaniye mahallelerini kapsayan şehir turu, ilçe halkından da büyük beğeni topladı.