Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Kale Kule mevkiindeki çocuk oyun parkının yanındaki umumi tuvaletlere belediye tarafından demir korkuluk konuldu. Vatandaşlar, özellikle çocukların ve ailelerin yoğun olarak kullandığı bu alandaki uygulamaya tepki gösterdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki çocuk oyun parkının yanındaki umumi tuvaletlerin girişinin tamamen demir parmaklıklarla kapatılması nedeniyle tuvaletlerin kullanılamaz hale geldi.

Çevre sakinleri, uygulamanın hiçbir şekilde önceden duyurulmadığını ve kamuoyuna açıklama yapılmadığını öne sürdü.

"Parkın hemen yanında tuvalet var ama kullanmak imkânsız hale geldi" diyen bir vatandaş, özellikle çocukların acil ihtiyaçları olduğunda büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Olayla ilgili olarak Kumluca Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın vandalizmi önleme amacıyla mı yoksa başka bir gerekçeyle mi hayata geçirildiği merak konusu oldu.

Mahalle sakinleri, “Çocuklarımız için yapılan parkın yanına tuvalet koymak güzel bir hizmetti, şimdi ise bu hizmeti kullanılmaz hale getirdiler. Acil bir ihtiyaç için bile gidilemez durumda,” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kumluca Belediyesi'nden konuya dair kamuoyunu bilgilendirmesi ve çözüm üretmesi bekleniyor.