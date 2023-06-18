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İlçe Jandarma Komutanlığı'na 2 adet düvesinin 2 günden beri kayıp olduğunun bilgisini veren Bayram Keteci düvelerinin en son Esere mevkiinde görüldüğünü belirterek hayvanlarını gören vatandaşların Jandarma ekiplerine bildirmelerini istedi.

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