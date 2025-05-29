Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen, EİB Moda Tasarım Yarışmasında birinciliği Asıl Sahip isimli koleksiyonuyla Sercan İzci kazandı. İkinciliği Enes Yolcu, üçüncülüğü ise; Buse Derin Soylu elde etti.İZMİR (İGFA) - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen, EİB Moda Tasarım Yarışması, ilham verici koleksiyonlarla modaseverleri buluşturdu. Yüzlerce yetenekli tasarımcıyı moda endüstrisine kazandıran EİB Moda Tasarım Yarışması’nda bu yıl birinciliği Asıl Sahip isimli koleksiyonuyla Sercan İzci kazandı.

Yarışmada ikinciliği Arta Kalan koleksiyonuyla Enes Yolcu, üçüncülüğü ise; The Loop koleksiyonuyla Buse Derin Soylu elde etti. EİB Moda Tasarım Yarışması’nda birincilik kürsüsünde uzun yıllar sonra İzmirli bir tasarımcı yer almayı başardı.

“GLOBAL NOMAD (Küresel Göçebe)” temasıyla gerçekleşen EİB Moda Tasarım Yarışması’nın final defilesi ve ödül töreni, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda görkemli bir atmosferde düzenlendi.

10 finalist Moda Tasarımcısı Nazlı Terzioğlu'nun mentorluğunda ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nün katkılarıyla, Rönesans Ajans kareografisinde jürinin karşısına çıktı. Gecede sunuculuğu eski dünya güzeli Yüksel Ak üstlendi.

TASARIM GÜCÜMÜZ KÜRESEL REKABETTE BİZE AVANTAJ SAĞLIYOR

Türk hazır giyim ve tekstil sektörlerinin, 2024 yılında 27 milyar 416 milyon dolarlık ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını dillendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin en yüksek katma değerli sektörlerinden biri olduklarını, tasarım yarışmasıyla hedeflerinin, katma değeri daha da yukarılara taşımak olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin tasarım alanında her yıl daha ileriye gittiğini anlatan Sertbaş, “Tasarım yarışmaları; genç tasarımcıları teşvik eden, farklı bakış açılarını bir araya getiren ve yeni fikirlerin filizlenmesini sağlayan çok önemli platformlardır. Bu yarışmalar sayesinde her yıl yeni yetenekler sektöre kazandırılıyor ve ülkemizin marka değerine değer katılıyor” şeklinde konuştu.

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın final defilesi ve ödül törenine; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcıları Yalçın Ertan ve Hayrettin Uçak katıldı.