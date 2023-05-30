İstifası, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kabul edilen Hasan Çelik’in yerine yedek meclis üyesi Vedat Kazancıoğlu getirildi.

Bir dönem Güzelçamlı Belediyesi meclis üyeliği de yapan ve 2019 yerel seçimlerinde Kuşadası Belediyesi meclis üyesi olarak seçilen Hasan Çelik, Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibinin siyasi hayatındaki en uzun dönem yol arkadaşlarından biri olarak tanınıyor. Aynı zamanda emekli öğretmen olan Hasan Çelik’in ilerleyen sağlık sorunları nedeni ile meclis üyeliğinden ayrılma kararı alması çevresinde de üzüntü ile karşılandı.

Başkan Ömer Günel istifa ile ilgili olarak, “Hasan Çelik, benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum, siyasi hayatımdaki en önemli yol arkadaşlarımdan biridir. İlerleyen sağlık sorunları ile istifa etmesini üzüntü ile kabul etmek zorunda kaldım. Siyasi hayatın gereği olarak Hasan Hocamızın bayrağını yedek meclis üyemiz olan Vedat Kazancıoğlu bundan sonra asil meclis üyesi olarak başarı ile taşıyacaktır. Hasan Hocamıza bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman için bizimle beraber olacaktır. Bu vesile ile Vedat Kazancıoğlu’na da yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.