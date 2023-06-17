Kuşadası Belediyesi’nce evde bakım hizmeti sunulan babaları ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, kendilerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına çeşitli hediyeler vererek babalar gününü kutladı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, babalar günü dolayısıyla Evde Bakım Birimi’nden hizmet alan babaları ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ve Evde Bakım Birimi çalışanlarının katıldığı ziyarette, kentin farklı mahallelerinde ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi’nin sunduğu evde bakım hizmetinden faydalanan babalar duygu dolu anlar yaşadı. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, babaların istek ve taleplerini de dinledi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına özel olarak hazırlanan hediyeleri kendilerine takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğu, “Hayatın her anında varlıklarıyla güç veren; iyiliği, fedakârlığı ve koşulsuz sevgiyi öğreten babaların her daim yanındayız. Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor ve hepsine sevdikleri ile birlikte sağlıklı, güzel günler diliyoruz” dedi.