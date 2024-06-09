Kuşadası kamuoyuna zorunlu açıklama : İlçemiz genelinde son dönemde artan su kesintileri ve buna bağlı olarak hemşehrilerimizin belediyemize yönelik şikayetleri üzerine bu açıklamayı yapmak Kuşadası Belediyemizce zaruri bir hal almıştır.

Değerli Hemşehrilerimiz, ilçemiz genelinde yaşanan su kesintisi ve kanalizasyon sorunlarının çözümü belediyemizin yetki ve sorumlulukları kapsamı dışında kalmaktadır.

Yaşanan su kesintileri ve altyapı şikayetleri ile ilgili tek yetkili kurum Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’dür. ( ASKİ)

Su kesintileri ve kanalizasyon altyapı sorunları ile ilgili olarak hemşehrilerimizin ASKİ birimleri ile iletişim kurmaları gerekmektedir.



ASKİ arıza, şikayet telefon : 444 70 09



ASKİ iletişim online bilgileri:



https://odeme.aydinaski.gov. tr/SikayetOneri/ SikayetOneriOlustur





https://www.aydinaski.gov.tr/ index.php/su-kesintileri/