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Kuşadası Belediyesi, 6 yıldır lösemi tedavisi gören Gülcihan Demir’e 12’nci doğum gününde sürpriz yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel olarak hazırlattıkları pastayla küçük Gülcihan’ı evinde ziyaret ederek Başkan Ömer Günel’in gönderdiği hediyeleri iletti. Arkadaşlarıyla birlikte mutluluk dolu anlar yaşayan Gülcihan, “Benim için büyük moral oldu. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Sevgi Er’in kızı Gülcihan’a 6 yıl önce soğuk algınlığı şikayetiyle götürüldüğü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lösemi teşhisi konuldu. Zorlu bir tedavi sürecine başlayan küçük Gülcihan’a, 2019 yılı Temmuz ayında ilik nakli yapıldı. Ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle operasyon başarısız oldu. Tekrar ilik arayışına giren aile, bu kez kızlarını 2021 yılında gerçekleştirilen nakil ile hayata bağladı.

Tedavi süreci aralıklarla devam eden Gülcihan’a Kuşadası Belediyesi 12’inci doğum günü için sürpriz hazırladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gülcihan için önce üzerinde hayranı olduğu hip hop şarkıcısı Ben Fero’nın resminin bulunduğu özel bir pasta yaptırdı. Daha sonra pastayla birlikte küçük kızın evine giden ekipler, duvarları da rengarenk süsledi. Arkadaşları ve ailesiyle birlikte mumları üfleyip, doğum günü pastasını kesen Gülcihan, sevinç dolu dakikalar yaşadı. Ekipler, Gülcihan’a Başkan Ömer Günel’in derslerinde yardımcı olması için gönderdiği tablet bilgisayar ile kendi aldıkları muhabbet kuşunu hediye etti.

“Adını maviş koydum”

Kuşadası Belediyesi’nin hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Gülcihan, “Benim için büyük moral oldu. Çünkü tedavim bazı zamanlarda beni çok yoruyordu. Hatta yürüyemiyordum. Doğum günümü arkadaşlarımla birlikte kutladığım için çok mutluyum. Bana hediye edilen muhabbet kuşunun adını da Maviş koydum” dedi.

İlk defa böyle bir sevinç yaşıyor”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e hassas davranışından ötürü teşekkür eden Anne Sevgi Er ise, “Gülcihan’ın tedavisi için altı yıldır sürekli hastanedeyiz. Bu nedenle Gülcihan ilk defa böyle bir sevinç yaşıyor. Annesi olarak kızımın bu anlarına tanık olduğum için ben de çok mutluyum. İyi ki Kuşadası Belediyesi var” diye konuştu.

