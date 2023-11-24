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Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, “Bizleri Cumhuriyetin ışığıyla aydınlatıp bugünlere getiren ve bizden sonraki nesilleri yetiştirmeye devam eden bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel adına kutluyorum” dedi. Öte yandan Kuşadası Belediyesi, 24 Kasım’da jest yaparak gün boyunca Arya A.Ş’ye ait tesislerde, öğretmenlere ücretsiz çay ikramında bulundu.

Çine Belediyesi’nin istihdam destekli kursu için başvurular başladı

Çine Belediyesi’nin istihdam destekli kursu için başvurular başladı

Kuşadası Belediyesi, 24 Kasım Öğretmen ler Günü’nde kentte görev yapan öğretmenleri unutmadı. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ve Güvercin Masa ekibi Kuşadası’ndaki okullara ziyarette bulunarak Başkan Ömer Günel adına çeşitli hediyeler iletti.

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