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Kentin dört bir yanında yol yenileme, bakım, onarım ve parke taşı döşeme işlemlerine aralıksız devam eden Nazilli Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde çalışmalara başladı.

Çalışmalar kapsamında 1105 ve 1114 Sokak’ın baştan sona yenileceğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Yaklaşık 3 bin 800 metrekare alanda faaliyetlerimize başladık. Allahın izniyle Nazillimizin tüm sokaklarını bir bir yenilemeye devam edeceğiz. Sahada temizlik, park bahçe gibi rutin çalışmalarımızın yanında Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yollarımız yenilenmeye devam ediyor. İnşallah hep birlikte Nazillimiz için güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur; “Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Bugün itibariyle 1105 ve 1114 Sokak’ta yenileme çalışmaları başladı. Şuan iş makineleri ile eski bozulan yolumuz kazınıyor. Alan tamamen kazınıp stabilizesi yapılacak. Akabinde parke taşları döşenecek. Şahsım ve mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.