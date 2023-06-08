Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şahsı ve temsil ettiği kurum hakkında gerçek dışı ithamlarla olumsuz algı yaratmaya yönelik paylaşımlarda bulunan sahte sosyal medya hesaplarına karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Eleştiriye her zaman açık olduklarının bir kez daha altını çizen Başkan Ömer Günel, “Şahsım ve çalışma arkadaşlarım hakkında ortaya atılan iftiralara ve edilen hakaretlere sessiz kalmamızı kimse beklemesin” dedi.

Başkan Ömer Günel, ‘Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi’ olarak da bilinen ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işledikleri gerekçesiyle bazı sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başkan Ömer Günel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin her noktasına ulaştırmaya başladığımız kaliteli hizmetin bazı çevrelerde hazımsızlığa neden olduğunun farkındayız. Kuşadası Belediyesi olarak elde ettiğimiz başarı söz konusu çevrelerin uykularını kaçırmaktadır. Bu kişiler, mertçe karşımıza çıkıp eleştiride bulunmak yerine açtıkları sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla masa başlarında klavye kahramanlığına soyunmakta ve bu yolla kamufle olacaklarını düşünmektedirler. Buna izin vermemizi ve sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yalan, hakaret ve iftira yoluyla Kuşadası Belediyesi’ni, şahsımı ve çalışma arkadaşlarımı yıpratmaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğiz ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.