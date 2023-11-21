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Kütahya'da Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nın şehrimize kazandırılmasından dolayı teşekkürlerini iletti.KÜTAHYA (İGFA) - Çevre yatırımların sürdüğü Kütahya'da yeşil alan, park ve sosyal donatı alanlarını artıran Kütahya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını gerçekleştirdiği Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı, şehirde yaşayan her yaş gurubundan vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Atatürk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yeliz Bingöl ve beraberindeki öğrenciler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nın şehrimize kazandırılmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Geleceğin teminatı çocukların beğenisini kazanan bir eseri Kütahya'ya kazandırmaktan mutlu olduklarını belirten Başkan Işık, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok beğeneceği Kanal Kütahya’daki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve mümkün olan en kısa sürede şehre kazandırılması için mesai harcadıklarını belirtti.