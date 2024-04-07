7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü dolayısıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sosyal medya hesabından kullanıcılara uyarılarda bulundu.ANKARA (İGFA) - KVKK, teknoloji ve çocukların kişisel verilerinin korunmasına yönelik sosyal medya hesabından yayımladığı postlarla uyarılarda bulundu.

İki aşamalı kimlik doğrulama imkanlarından yararlanılmasını ve kritik şifre veya parolaları girerken mümkünse ekran klavyesi kullanılmasını öneren KVKK, çevrim içi ortamlarda iletilen dosya uzantılarına ve açacağınız eklentilere dikkat edilmesini ve siber zorbalığa maruz kaldığınızı düşünüldüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınmasını istedi.

KVKK'nın yayımladığı postlarda şu mesajlara vurgu yapıldı.