Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi Hamas Lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması düzenledi.KAYSERİ (İGFA) - Basın açıklamasını yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “ Bu gece sabaha karşı, Filistin direnişinin sembolü olan Hamas lideri İsmail Heniyye, bir suikast neticesinde öldürülen İran cumhurbaşkanının yerine seçilen yeni cumhurbaşkanının yemin töreni için bulunduğu İran’ın başkenti Tahran’da siyonist israil’in füze saldırısı neticesinde şehit edildi. İsmail Haniye ramazan ayının son günlerinde alçak siyonistler tarafından üç evladı ve üç torunu şehit edildiğinde şöyle demişti; “benim çocuklarımın kanı, diğer mücahitlerin kanından daha değerli değildir, rabbim bana mübarek ramazan bayramında şehit babası olma hediyesi verdi, daha ne olsun ki...” Yarabbi; bu nasıl bir iman ve teslimiyettir. Şehadetin mübarek olsun ey güzel insan. Şundan emin ol ki; Seni şehit edenler, senden uzun yaşamayacaklar. Senin ömrün bitti ama mücadelen, Gazze zulümden kurtulana, Mescidi Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyecektir.” dedi.

Yusuf Şahin, “ Artık tam anlamıyla söz bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını rabbine kurban vermesi nedeniyle “ebu’ş şüheda” yani “şehitlerin babası” olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Heniyye’nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki; İsmail Heniyye’nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Heniyye’yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır, ancak aziz komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez. Dün şeyh Ahmed Yasin’i, Abdülaziz Rantisi’yi, ve daha nice değerli evladını şehit verse de sarsılmayan bilakis daha da büyüyen ve gönüllere kök salan Filistin mücadelesi bugün de mağlup olmayacaktır. Bizi ölümle korkutmak isteyenler çok iyi bilmelidir ki; Biz şehadete aşığız! Biz şehadet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz! Biz evlad-ı fatihan’ız!” açıklamasında bulundu.

Şahin, “Bizler de yüreği yanık Anadolu insanı olarak söz veriyoruz ki; şehit lider İsmail Heniyye’nin aziz hatırasına layık bir şekilde yerin üstünde savaşacağız. Bir an olsun durmayacağız. Bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bulunduğumuz her konumu israil rejimine karşı bir cephe bileceğiz. Cephelerden asla kaçmayacağız. İslam coğrafyası ve yeryüzünün tamamını siyonistler için yaşanılamaz bir hale getireceğiz. İsmail Heniyye’nin şehadetiyle daha da güçlenen Kudüs ve Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız. Gün yas tutma günü değildir. Gün acı çekme günü değildir. Gün intikam günüdür. Siyonist israil rejimi ve onun tüm işbirlikçilerine karşı birleşme ve ahidleşme günüdür.” ifadelerini kullandı.