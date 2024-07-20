Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde eğitim alan öğrenciler, Taşkent ve Beyşehir’de bulunan Yaz Gençlik Kampları’nda verimli vakit geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tüm çabamız yarınlarımızın teminatı gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesini sağlamak için” dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), öğrencilerinin moral ve motivasyonunu artırmak ve zihnen dinlenmelerine yardımcı olmak amacıyla Taşkent ve Beyşehir Yaz Gençlik Kampları düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi’nin Taşkent ve Beyşehir Yaz Gençlik Kampları’nın, liseli gençlerin yaz aylarını verimli ve keyifli bir şekilde geçirmelerine yönelik önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Konya merkezdeki beş farklı LİMA şubesinden 9, 10, 11. sınıf öğrencilerimizin katıldığı yaz kampında gençlerimiz milli ve manevi değerlere yönelik etkinliklere katılırken aynı zamanda eğlenceli yarışmalar ve atölye etkinlikleriyle de keyifli anlar yaşıyor. Kamplarımız, gençlerimizin ders dışında sosyal etkileşimde bulunmalarına ve farklı aktivitelerle kendilerini geliştirmelerine de olanak tanıyor. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla gençlerimizin sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yarınlara hazırlanmalarını desteklemek amacıyla bu tür eğitim çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. Tüm çabamız yarınlarımızın teminatı gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesini sağlamak.”

GENÇLER EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ AKTİVİTELERLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİ

Doğa ile iç içe gerçekleştirilen ve kız-erkek ayrı ayrı yapılan kamplarda, öğrenciler güne yürüyüş ve sporla başlayarak okçuluk, matrak oyunu gibi bireysel etkinliklerle kaliteli vakit geçiriyor. Kaynaşmanın ve birlikte hareket etmenin öneminin öne çıktığı kamplarda, halk oyunları ve su voleybolu gibi takım çalışması gerektiren etkinlikler de öğrencilere ekip ruhunu aşılamada yardımcı oluyor.

Fiziksel etkinliklerin yanı sıra, hama boncuğundan figürler üretme, makrome anahtarlık yapımı ve ahşap boyama gibi çeşitli sanatsal faaliyetlerde de bulunan gençler, üretken yönlerini ortaya çıkarma şansı elde ediyor. Günü kamp ateşi etrafında bitiren öğrenciler, bu kamp sayesinde mental yorgunluklarını atma ve dinlenme fırsatı buluyor.

LİMA YAZ OKULU EĞİTİMLERİ DOLU DOLU

Öte yandan LİMA’ların, 1 Temmuz itibariyle başlayan 2024 Yaz Okulu eğitimleri de 2 binin üzerinde öğrenci ile dolu dolu devam ediyor. 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine milli-manevi eğitimler, beceri temelli dersler, sportif faaliyetler ve birçok eğitici atölyenin bulunduğu yaz okulunda ayrıca öğrencilerin kişisel gelişimlerini destelemek amacıyla PDR ve eğitim koçluğu birimleri de hizmet veriyor.

YAZ OKULU EĞİTİMLERİ 9 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Milli-Manevi Eğitimler başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Ezber, Zekâ Oyunları, Gez-gör, 1 İcat 1 Mucit, Astronomi ve Konuş Yaz Dinle derslerinin olduğu LİMA’da; Müzik, Görsel Sanatlar, Fitness, Hüsn-ü Hat, Ebru, İngilizce, Minyatür, Zarafet, Fotoğrafçılık, Felsefe, Drama ve İçerik Üretim atölyeleri ile eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca Apa Sosyal Tesisleri’nde, paintball, laser tag, gençlik kampları, bowling, bilim merkezi, yüzme ve futbol gibi sosyal ve sportif etkinliklerin de yer alacağı LİMA Yaz Okulu 9 Ağustos’ta sona erecek.

YKS YAZ OKULU’NA KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Lise Medeniyet Akademileri'nin 12. ve mezun sınıf öğrencileri için özel olarak hazırladığı YKS Yaz Okulu’na kayıt süreci de devam ediyor. Sadece formal derslerin olacağı Yaz Okulu’nda bireysel planlı çalışma programlarının yanında öğrenciler için eğlenceli etkinlikler de yapılacak. Bu ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen öğrenciler 29 Temmuz'a kadar https://lisemedeniyet.konya.bel.tr/kayit/basvuru adresinden başvuru yapabilecek.